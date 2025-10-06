D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 6 ottobre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle due notti di giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900, o di Besnate, al km 4+000.