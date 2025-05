D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 10 maggio 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere di sicurezza, nelle due notti di martedì 13 e mercoledì 14 maggio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.