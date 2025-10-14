D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE
Roma, 14 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 21:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiusa in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;
-dalle 21:00 di sabato 18 alle 5:00 di domenica 19 ottobre, sarà chiusa in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino o di Besnate.