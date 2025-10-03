D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese e in uscita per chi proviene dalla A26.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Arona, al km 165+500 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.