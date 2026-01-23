D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO
Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Genova e da Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Arona o di Borgomanero, rispettivamente al km 165+500 e al km 153+400 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;
-dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Genova e Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Arona di Borgomanero, rispettivamente al km 165+500 e al km 153+400 della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, o alla stazione di Sesto Calende Vergiate, al km 11+900 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.