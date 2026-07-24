D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI CASTELLETTO TICINO

Roma, 24 luglio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di lunedì 27 e martedì 28 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Castelletto Ticino, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico, o la stazione di Arona o Borgomanero, sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.