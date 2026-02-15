D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BESNATE E AREA DI SERVIZIO VERBANO EST
Roma, 15 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di mercoledì 18 alle 5:00 di giovedì 19 febbraio, sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia:
in entrata verso la A8 Milano-Varese, in direzione Milano: Gallarate;
in entrata verso la A8 Milano-Varese, in direzione Varese: Solbiate Arno Albizzate;
in entrata verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in uscita per chi proviene dalla A26: Sesto Calende Vergiate;
-dalle 21:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 febbraio, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.