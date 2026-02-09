D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE STAZIONE DI BESNATE E AREA DI SERVIZIO VERBANO EST

A8 MILANO-VARESE CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO

Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiusa la stazione di Besnate, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico, o Gallarate o ancora Solbiate Arno Albizzate, sulla A8 Milano-Varese.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 11 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 12 FEBBRAIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Somma Lombardo e SP26 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente in A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Jerago con Orago, SP26 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.