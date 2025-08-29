D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 29 agosto 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Melissa e Mambrino”, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 1 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 2 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione e la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, per proseguire verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Besnate.

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 8 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 9 SETTEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 del Sempione, verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.