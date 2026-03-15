D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 15 marzo 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 marzo, sarà chiuso il tratto Sesto Calende Vergiate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33, verso Gravellona e la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino, per proseguire verso la A26;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Besnate;

-dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 marzo, sarà chiuso il tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS32 e SS33 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per proseguire verso la A8.