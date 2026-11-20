D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 novembre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto Sesto Calende Vergiate-Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione, verso Gravellona Toce, la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Milano: Busto Arsizio;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate; -dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 novembre, sarà chiuso il tratto Castelletto Ticino-Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.