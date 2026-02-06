D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 6 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Sesto Calende, Castelletto Ticino, Dormelletto, la SS32 in direzione Borgo Ticino e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese: Besnate;

-dalle 22:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS32 verso Castelletto Ticino, SS33 del Sempione in direzione Sesto Calende, Vergiate e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.