D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 3 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 22:00 di martedì 6 alle 6:00 di mercoledì 7 ottobre;

-dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 del Sempione e rientrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.