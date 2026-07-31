D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 31 luglio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varee.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, chi è diretto verso Varese, dovrà percorrere la SS33 del Sempione verso Sesto Calende/Vergiate/Somma Lombardo/Casorate Sempione, SS341, corso Colombo, viale Vittorio Veneto ed entrare a Gallarate, sulla A8 Milano-Varese, verso Milano, o in direzione Varese;

-dalle 22:00 di martedì 4 alle 6:00 di mercoledì 5 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione e la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico a Castelletto Ticino, in direzione A26;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese, in direzione Milano o Varese: Besnate.