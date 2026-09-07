D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO BESNATE-SESTO CALENDE VERGIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 7 settembre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, in entrambe le direzioni, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti di mercoledì 9 e giovedì 10 settembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto Besnate-Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26 ed SS33 del Sempione e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8, direzione Milano: Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8, direzione Varese: Castronno, sulla A8;

-dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto Sesto Calende Vergiate-Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A8 Milano-Varese e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione, SP26, SP49 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A8: Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A26: Castelletto Ticino.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.