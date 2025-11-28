D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE VERSO LA A26

Roma, 28 novembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, nelle tre notti di lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 dicembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immettono sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Milano e da Varese ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

chi proviene da Milano, potrà anticipare l’uscita a Gallarate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione, via dei Mille, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

Chi supererà Gallarate dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP26 e SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

chi proviene da Varese, potrà anticipare l’uscita a Solbiate Arno Albizzate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26 e SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.

In ulteriore alternativa, uscire a Gallarate e percorrere la viabilità ordinaria in direzione Besnate.