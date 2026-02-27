D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO CALENDE VERGIATE-BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra lunedì 2 e martedì 3 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

DALLE 21:00 ALLE 24:00 DI LUNEDI’ 2 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 21:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate-Busto Arsizio ed entrare in A8 a Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura dell’entrata di Gallarate, verso Milano, in modalità continuativa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere integrate di stazione.

Per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate:

verso la A8/Milano: Busto Arsizio, sulla A8, o Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

Si ricorda la chiusura dell’entrata di Gallarate, verso Milano, in modalità continuativa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere integrate di stazione;

verso la A8/Varese: Solbiate Arno, o Gallarate, sulla A8 Milano-Varese, o Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 3 MARZO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in direzione della A8 Milano-Varese.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 22:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 marzo.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8/Varese: Solbiate Arno Albizzate, o Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8/Milano: Busto Arsizio.

Si ricorda la chiusura dell’entrata di Gallarate, verso Milano, in modalità continuativa, per consentire lavori di riqualifica delle barriere integrate di stazione.