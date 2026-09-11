D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO CALENDE VERGIATE-BESNATE E SESTO CALENDE-ALLACCIAMENTO A8
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI SESTO CALENDE VERGIATE-BESNATE E SESTO CALENDE-ALLACCIAMENTO A8
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE TRE NOTTI DI LUNEDI’ 14, MARTEDI’ 15 E MERCOLEDI’ 16 SETTEMBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.
Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la SS33 del Sempione verso Besnate e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate; in ulteriore alternativa, entrare in A8, verso Milano, alla stazione di Gallarate.
Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate potrà seguire le indicazioni per Varese lungo la SP17;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A8: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 17 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 18 SETTEMBRE
-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.
Si precisa che le stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la SS33 del Sempione, in direzione Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate ed entrare in A8 alla stazione di Gallarate.
Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Sesto Calende Vergiate, dovrà percorrere la SP17, in considerazione della contestuale chiusura, sulla A8 Milano-Varese, del tratto Solbiate Arno Albizzate-Castronno, verso Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e Besnate, verso Milano: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e Besnate, verso Varese: Gazzada/Buguggiate, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende e di Besnate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 18 ALLE 5:00 DI SABATO 19 SETTEMBRE
–sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.
Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, potrà percorrere la SS33 del Sempione verso Besnate e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate; in ulteriore alternativa, entrare in A8, verso Milano, alla stazione di Gallarate.
Chi, invece, è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate potrà seguire le indicazioni per Varese lungo la SP17;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A8: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.