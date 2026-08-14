D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI CASTELLETTO TICINO-ALLACCIAMENTO A8 E BESNATE-CASTELLETTO TICINO PER LAVORI DI ALTRO GESTORE

Roma, 14 agosto 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle linee elettriche dell’alta tensione, da parte della società Terna, nelle quattro notti di lunedì 17, martedì 18, mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, con orario 23:00-5:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano o Varese.

Si precisa che la stazione di Castelletto Ticino sarà chiusa in entrata verso la A8 Milano-Varese, mentre, per effetto della chiusura di seguito indicata del tratto Besnate-Castelletto Ticino, le stazioni di Sesto Calende Vergiate e di Besnate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, A8 e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Sesto Calende/Vergiate/Somma Lombardo/Casorate Sempione/Gallarate, SS 341, corso Colombo, viale Vittorio Veneto ed entrare in A8 a Gallarate oppure proseguire sulla SS336 ed entrare in A8 a Busto Arsizio;

per la chiusura delle entrate di Castelletto Ticino, Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8: Gallarate o Busto Arsizio;

per la chiusura delle entrate di Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A26: Castelletto Ticino;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che, per effetto della suddetta chiusura del tratto Castelletto Ticino-allacciamento A8, le stazioni di Besnate e Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8 Milano-Varese. L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 22:00-5:00.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Primo/Somma Lombardo/Vergiate/Sesto Calende/Castelletto Ticino e rientrare sulla D08 alla stazione di Castelletto Ticino.

In ulteriore alternativa, anticipare l’uscita in A8 a Gallarate, proseguire sulla SS341 e sulla SS33 del Sempione ed entrare sulla D08 alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura delle entrate di Besnate e di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura delle entrate di Besnate e di Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Gallarate o Busto Arsizio.