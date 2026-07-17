D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI BESNATE-SESTO CALENDE VERGIATE ED ENTRATA STAZIONE DI BESNATE; A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTRONNO-SOLBIATE ARNO ALBIZZATE

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

NELLE DUE NOTTI DI LUNEDI’ 20 E MARTEDI’ 21 LUGLIO, CON ORARIO 21:00-5:00 E DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 23 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 24 LUGLIO

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce. Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS33 del Sempione e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8 Milano-Varese, direzione Milano: dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio e dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio: Gallarate, sulla A8; dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, entrare a Busto Arsizio.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla A8, del tratto Gallarate-Busto Arsizio, verso Milano; dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, entrare a Legnano.

Si ricorda la contestuale chiusura del tratto Busto Arsizio-Legnano, verso Milano. -per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8 Milano-Varese, direzione Varese: dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, entrare a Castronno o a Gallarate, sulla A8.

Si ricorda la contestuale chiusura, sulla A8, del tratto Solbiate Arno Albizzate-allacciamento D08, verso Milano, con chiusura dell’entrata in entrambe le direzioni di Solbiate Arno Albizzate e di Cavaria; dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 luglio, entrare a Solbiate Arno Albizzate o a Gallarate; dalle 21:00 di giovedì 23 alle 5:00 di venerdì 24 luglio, entrare a Solbiate Arno Albizzate o a Gallarate, sulla A8.

DALLE 22:00 DI VENERDI’ 24 ALLE 6:00 DI SABATO 25 LUGLIO

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Solbiate Arno Albizzate, verso Milano.

In alternativa, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SS341 e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate. I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, via XXV Aprile, via Carabelli, via Alcide De Gasperi, SP26 verso Varese e rientrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.