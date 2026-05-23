D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A8-SESTO CALENDE VERGIATE E CASTELLETTO TICINO-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 23 maggio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 26 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 27 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, per chi percorre la A8 Milano-Varese e proviene da Varese, sarà chiuso il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà contestualmente chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto:

per chi proviene da Varese, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione, in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8, verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Cavaria, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate-Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate:

verso la A26: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

verso la A8 direzione Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

verso la A8 direzione Milano: Busto Arsizio, sulla A8 Milano-Varese.

Si ricorda la chiusura dell’entrata di Gallarate, verso Milano, in modalità permanente, per consentire lavori di installazione nuove barriere antirumore.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 27 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 28 MAGGIO

-sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, le stazioni di Castelletto Ticino e di Sesto Calende Vergiate, saranno chiuse in entrata verso la A8; si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa anche in entrata in direzione della A26. L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa, ma con orario 21:00-5:00 In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Sesto Calende-Vergiate-Somma Lombardo-Casorate Sempione-Gallarate, SS 341, corso Colombo, viale Vittorio Veneto ed entrare in A8 a Busto Arsizio verso Milano e a Gallarate in direzione Varese.

Si ricorda la chiusura dell’entrata di Gallarate, verso Milano, in modalità permanente, per consentire lavori di installazione nuove barriere antirumore.