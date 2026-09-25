D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A8-BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-CAVARIA, VERSO VARESE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A8-BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BUSTO ARSIZIO-CAVARIA, VERSO VARESE
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno effettuati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 28 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 29 SETTEMBRE
Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):
-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, l’allacciamento con la D08 verso la A26.
In alternativa si consiglia:
uscire alla stazione di Gallarate, sulla A8, percorrere la SS33, Via dei Mille, Via Bettolino, Via Monte S. Martino, la SP26 ed entrare in D08 dalla stazione di Besnate;
in ulteriore alternativa, uscire dallo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SP26, la SP49 ed entrare in D08 dalla stazione di Besnate.
DALLE 21:00 DI MARTEDI’ 29 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE
Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):
-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8, verso la A8.
Si specifica che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni, A8 e A26.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la SP26, la SS33 del Sempione, la SS341 ed entrare in A8 alla stazione di Gallarate;
per la chiusura di Besnate, verso la A8: Gallarate, sulla A8;
per la chiusura di Besnate, verso la A26: Vergiate, sulla stessa D08.
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 1 OTTOBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Busto Arsizio e Cavaria, verso Varese.
Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08):
-sarà chiuso, per chi proviene dalla A26, l’allacciamento con la A8, verso Varese.
In alternativa si consiglia:
verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, la SS341 e entrare in A8 agli svincoli di Cavaria o Solbiate Arno Albizzate;
verso Gravellona, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Busto Arsizio, percorrere la SS336, la SS33, Via Bettolino, Via Monte San Martino, la SP26, la SP49 ed entrare in D08 alla stazione di Besnate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.