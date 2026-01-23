D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO VERBANO OVEST E VERBANO EST E STAZIONE SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 23 gennaio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di lunedì 26 alle 5:00 di martedì 27 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese;

-dalle 21:00 di martedì 27 alle 5:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata nel tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce;

-dalle 21:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900, o di Besnate, al km 4+000 della stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

-nelle due notti di giovedì 29 e venerdì 30 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

