D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSURA USCITA STAZIONE DI SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 4 febbraio 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 10:00 alle 16:00 di giovedì 6 e di venerdì 7 febbraio, sarà chiusa la stazione di Sesto Calende Vergiate, in uscita per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Castelletto Ticino, al km 17+900, o di Besnate, al km 4+000.