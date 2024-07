D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO BESNATE-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A26

Roma, 29 luglio 2024 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di questa sera lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 luglio, sarà chiuso sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate (km 4+000) e Sesto Calende Vergiate (km 13+400), verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni – verso la A26 e in direzione della A8.

L’area di servizio Verbano est, situata all’interno del suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa, si consiglia:

-per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Besnate, immettersi sulla SP49 in direzione Arsago Seprio-Somma Lombardo, sulla SS33 del Sempione verso Vergiate-Sesto Calende-Dormelletto ed entrare sulla Diramazione alla stazione di Castelletto Ticino;

-per la chiusura dell’entrata della stazione di Besnate e di Sesto Calende Vergiate verso la A26: Castelletto Ticino;

-per la chiusura dell’entrata della stazione di Besnate e di Sesto Calende Vergiate verso la A8: chi è diretto verso Milano potrà percorrere la SP26 e la SS33 del Sempione ed entrare in A8 a Gallarate mentre, chi è diretto verso Varese, potrà percorrere la SP26 e la SP341 ed entrare in A8 a Cavaria.