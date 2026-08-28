D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE LO SVINCOLO DI SESTO CALENDE VERGIATE

Roma, 28 agosto 2026 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di lunedì 31 agosto alle 5:00 di martedì 1 settembre, sarà chiuso lo svincolo di Sesto Calende Vergiate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano/Varese e Genova/Gravellona e in uscita provenendo dalla A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Genova/Gravellona, Castelletto Ticino;

in entrata verso Milano/Varese, Besnate;

in uscita, Castelletto Ticino.