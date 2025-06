D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO TRATTO ALLACCIAMENTO A26-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A8

Roma, 6 giugno 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di sabato 7 alle 6:00 di domenica 8 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Castelletto Ticino, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, chi proviene da Gravellona Toce potrà anticipare l’uscita alla stazione di Arona al km 165+500, mentre chi proviene da Genova potrà uscire a Borgomanero al km 153+400, per poi percorrere la viabilità ordinaria ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino e riprendere il proprio itinerario in direzione della A8.