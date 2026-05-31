D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A26

Roma, 31 maggio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di mercoledì 3 alle 5:00 di giovedì 4 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce, la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese: Besnate.