D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A26

Roma, 22 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie “Melissa” e “Mambrino”, dalle 22:00 di domenica 25 alle 5:00 di lunedì 26 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata, in entrambe le direzioni.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Gravellona Toce, la SS32 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate verso la A26: Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate verso la A8 Milano-Varese: Besnate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.