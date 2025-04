D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-BESNATE VERSO LA A8

Roma, 8 aprile 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D8), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di venerdì 11 alle 5:00 di sabato 12 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, proseguire sulla SS33 del Sempione in direzione Somma Lombardo e sulla SP49 verso Arsago Seprio Besnate, per poi rientrare in Diramazione attraverso la stazione di Besnate e riprendere il proprio itinerario verso la A8;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8: Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino.