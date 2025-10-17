D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-BESNATE VERSO LA A8 MILANO-VARESE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-BESNATE VERSO LA A8 MILANO-VARESE
Roma, 17 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese.
Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, proseguire sulla SS33 del Sempione, verso Vergiate-Somma Lombardo-Casorate-Sempione-Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate, verso Milano o Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Milano: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A8/Varese: Solbiate Arno o Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;
per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.
Si ricorda la chiusura, nella stessa notte, ma con orario 22:00-6:00, del ramo che dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, con provenienza Genova, immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A8 Milano-Varese, per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.