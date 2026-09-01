D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO SESTO CALENDE VERGIATE-BESNATE VERSO LA A8; A8 MILANO-VARESE: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D08-CAVARIA VERSO VARESE

Roma, 1 settembre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, dalle 21:00 di venerdì 4 alle 5:00 di sabato 5 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico

-sarà chiuso il tratto compreso tra Sesto Calende Vergiate e Besnate, verso la A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione.

L’area di servizio “Verbano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

Si precisa che la stazione di Sesto Calende Vergiate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Contestualmente chiuso il Ramo che dalla D08, con provenienza A26, immette sulla A8, verso Varese.

In alternativa, si consiglia per la chiusura del tratto Sesto Calende Vergiate-Besnate:

verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la viabilità ordinaria: SP17 e SP34 verso Besnate, SP26 in direzione Jerago con Orago, SS341 verso Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate;

verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sesto Calende Vergiate, percorrere la SS33 del Sempione verso Vergiate/Somma Lombardo/Casorate Sempione/Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Sesto Calende Vergiate:

verso la A8/Milano: Besnate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

verso la A8/Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8 Milano-Varese;

verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico;

per la chiusura del Ramo di allacciamento D08/A8 verso Varese: proseguire in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D08 Diramazione Gallarate-Gattico e Cavaria, verso Varese, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento delle barriere antirumore.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita a Gallarate, percorrere la SS341 verso Cavaria/Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate.

Chi supererà Gallarate, verrà deviato obbligatoriamente sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, dove potrà uscire alla stazione di Besnate, percorrere la SP26 verso Jerago e la SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate e rientrare in A8 verso Varese a Solbiate Arno Albizzate.