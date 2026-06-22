D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8
Roma, 22 giugno 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ammodernamento delle gallerie, dalle 22:00 di giovedì 25 alle 6:00 di venerdì 26 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 del Sempione verso Milano e rientrare sulla D08 alla stazione di Sesto Calende Vergiate.