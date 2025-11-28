D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8 MILANO-VARESE
Roma, 28 novembre 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di lunedì 1 alle 6:00 di martedì 2 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33, verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.