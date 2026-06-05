D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8 MILANO-VARESE

Roma, 5 giugno 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle galleria, dalle 22:00 di lunedì 8 alle 6:00 di martedì 9 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la viabilità ordinaria: SS32 e SS33, verso Milano, per rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.