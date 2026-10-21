D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8

Roma, 21 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie “Melissa” e “Mambrino”, dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 verso Milano e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.