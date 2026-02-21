D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASTELLETTO TICINO-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A8

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Castelletto Ticino e Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castelletto Ticino, percorrere la SS32 e la SS33 e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A8 Milano-Varese.