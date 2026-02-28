D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A26
Roma, 28 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 3 alle 5:00 di mercoledì 4 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A26 e in direzione della A8.
Nella stessa notte, ma con orario 20:00-5.00, sarà chiusa l’area di servizio “Verbano est”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto Besnate-Sesto Calende Vergiate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Besnate, immettersi sulla SP26 verso Gallarate e successivamente sulla SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione/Somma Lombardo/Vergiate, con rientro sulla Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;
per la chiusura entrata stazione di Besnate, chi è diretto verso Milano potrà entrare in A8 a Busto Arsizio mentre chi è diretto verso Varese, potrà entrare a Solbiate Arno Albizzate o a Gallarate.
Chi, infine, è diretto verso la A26, potrà entrare a Sesto Calende Vergiate.