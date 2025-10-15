D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-CASTELLETTO TICINO VERSO LA A26

Roma, 15 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico ( D08), per consentire lavori di manutenzione delle opere in verde, dalle 22:00 di venerdì 17 alle 5:00 di sabato 18 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e Castelletto Ticino, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Si precisa che le stazioni di Besnate e di Sesto Calende Vergiate saranno chiuse in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Gallarate, SS33 del Sempione, in direzione Casorate Primo/Somma Lombardo/Vergiate/Sesto Calende/Castelletto Ticino e rientrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Castelletto Ticino;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e di Sesto Calende Vergiate, verso la A26: Castelletto Ticino, sulla stessa Diramazione;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese (direzione Milano): Gallarate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Besnate e di Sesto Calende Vergiate, verso la A8 Milano-Varese (direzione Varese): Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8.