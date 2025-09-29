D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 29 settembre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 30 settembre alle 5:00 di mercoledì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A8 e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione verso Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

verso Varese: Solbiate Arno, sulla A8 Milano-Varese o Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.