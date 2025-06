D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE

Roma, 16 giugno 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 19 alle 5:00 di venerdì 20 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

Contestualmente, saranno chiusi i rami di allacciamento che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico immettono sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene dalla A26 Genova-Gravellona Toce ed è diretto verso Milano e Varese.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A8 e A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 e SS33 del Sempione verso Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura del tratto, verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Besnate-Jerago con Orago, SS341 in direzione Albizzate ed entrare in A8 allo svincolo di Solbiate Albizzate; per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Milano: Gallarate, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso Varese: Solbiate Albizzate, sulla A8 Milano-Varese;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.