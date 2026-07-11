D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE VERSO MILANO
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE VERSO MILANO
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di martedì 14 alle 5:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso la A8 Milano-Varese e in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto:
verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341 in direzione Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;
verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 verso Solbiate Arno Albizzate ed entrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate;
per la chiusura dell’entrata di Besnate:
verso Milano: Gallarate, sulla A8;
verso Varese: Solbiate Arno Albizzate o Gallarate, sulla A8;
verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.