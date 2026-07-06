D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE E L’ENTRATA DI BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 MILANO-VARESE E L’ENTRATA DI BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 6 luglio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21:00 di martedì 7, alle 5:00 di mercoledì 8 luglio, sarà chiuso, per chi proviene dalla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, il tratto compreso tra Besnate e il Ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese.
In alternativa si consiglia:
per Varese, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare in A8 a Solbiate Arno Albizzate;
per Milano, dopo l’uscita obbligatoria a Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP 26, SS 33 del Sempione, SS341 in direzione Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate.
Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Besnate in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di utilizzare:
per Genova/Gravellona Toce: Vergiate;
per Varese: Solbiate Arno;
per Milano: Gallarate.