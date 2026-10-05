D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI GALLARATE-BUSTO ARSIZIO E LEGNANO-GALLARATE
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BESNATE-ALLACCIAMENTO A8 A8 MILANO-VARESE: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI GALLARATE-BUSTO ARSIZIO E LEGNANO-GALLARATE
Roma, 5 ottobre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI MERCOLEDI’ 7 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 8 OTTOBRE
Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima.
In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:
verso Milano: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26, SP33 del Sempione verso Gallarate-Busto Arsizio, SS336 della Malpensa ed entrare in A8 verso Milano a Busto Arsizio;
verso Varese: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, percorrere la viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno/Albizzate, via Molinello, viale Europa, via delle Industrie, via Caronno Varesino, via Maggiolino, via Castiglioni, via Santa Croce, via Pasubio, via Cavour, via San Carlo, via Lario, via Monte Rosa ed entrare in A8 verso Varese a Castronno;
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Gallarate e Busto Arsizio, verso Milano.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: via Vittorio Veneto, via Sanzio, via Vespucci, via Lombardia, via Pier Capponi Mornera, via Buonarroti, SS33 del Sempione in direzione Busto Arsizio, SS336 della Malpensa e rientrare in A8 verso Milano a Busto Arsizio.
DALLE 22:00 DI VENERDI’ 9 ALLE 5:00 DI SABATO 10 OTTOBRE
Sulla A8 Milano-Varese:
-sarà chiuso il tratto compreso tra Legnano e Gallarate, verso Varese.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Legnano, percorrere la SS33 verso Varese e rientrare in A8 verso Varese a Gallarate.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.