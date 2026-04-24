D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A26
D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-SESTO CALENDE VERGIATE VERSO LA A26
Roma, 24 aprile 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 27 alle 5:00 di martedì 28 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.
Di conseguenza, per chi percorre la A8 Milano-Varese, sarà chiuso il ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26.
In considerazione della contestuale chiusura del tratto Besnate-allacciamento A8, verso la A8, la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8.
L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto:
per chi proviene da Varese, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;
per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione, in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate.
Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Cavaria, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate-Sempione- Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;
per la chiusura dell’entrata di Besnate:
verso Milano: Busto Arsizio, sulla A8.
Si ricorda la chiusura, in modalità continuativa, dello svincolo di Gallarate, in entrata verso Milano, per lavori di installazione delle nuove barriere antirumore;
verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8 Milano-Varese;
verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce: Sesto Calende Vergiate, sulla stessa D08 Diramazione Gallarate-Gattico.