D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE VERSO LA A26

Roma, 10 luglio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Saranno contestualmente chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immettono sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Milano e da Varese ed è diretto verso la A26.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, al km 29+900, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione, SP26 verso Besnate ed entrare in D08 alla stazione di Besnate, verso la A26.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese, uscire a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la SS341 verso Cavaria, la SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare in D08 alla stazione di Besnate, verso la A26;

per chi proviene da Varese, anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate al km 35+700, immettersi sulla viabilità ordinaria: SS 341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare in D08 alla stazione di Besnate, verso la A26.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la SS341 verso Gallarate, la SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione, la SP26 verso Besnate ed entrare in D08 alla stazione di Besnate, verso la A26.