D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE VERSO LA A26

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Saranno contestualmente chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese immettono sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per chi proviene da Milano e da Varese ed è diretto verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita a Gallarate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione verso Casorate Sempione, SP26 in direzione Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, in direzione della A26 Genova Volti-Gravellona Toce.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per chi proviene da Varese: anticipare l’uscita allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago con Orago/Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, in direzione della A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione, SP26 verso Besnate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate.