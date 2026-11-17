D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE VERSO LA A26

A8 MILANO-VARESE: CHIUSA PER UNA NOTTE L’IMMISSIONE SULLA D08 E L’ENTRATA DI GALLARATE VERSO VARESE

Roma, 17 novembre 2026 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico e sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Besnate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

In alternativa, anticipare l’uscita in A8 a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Casorate Sempione, via dei Mille, via Bettolino, via Monte San Martino, SP26, SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate, verso la A26.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente in A8 verso Varese, dove potrà uscire a Solbiate Arno Albizzate, percorrere la viabilità ordinaria: SS341 verso Cavaria, SP26 in direzione Jerago/Besnate, SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

Sulla A8 Milano-Varese:

-sarà chiuso, per chi proviene da Varese, il Ramo di immissione sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Contestualmente sarà chiusa l’entrata di Gallarate, verso Varese/D08.

In alternativa, si consiglia:

per la chiusura del Ramo di immissione sulla D08: proseguire in A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 in direzione Gallarate, SS33 del Sempione verso Casorate Sempione, SP26, SP49 ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Besnate;

per la chiusura dell’entrata di Gallarate verso Varese: Solbiate Arno Albizzate, sulla A8;

per la chiusura dell’entrata di Gallarate verso la D08: Besnate, sulla D08.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.