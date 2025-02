D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A8-BESNATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 4 febbraio 2025 – Sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A8 Milano-Varese (km 0+000) e Besnate (km 4+000), in entrambe le direzioni, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e in direzione della A8 Milano-Varese.

Si precisa che la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e A8 Milano-Varese. Di conseguenza, sarà chiuso il ramo di allacciamento che dalla A8, con provenienza Milano e Varese, immette sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, in direzione della A26.

Sarà chiuso anche il ramo di allacciamento che dalla D08 Diramazione Gallarate-Gattico, con provenienza A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, immette sulla A8 Milano-Varese, in direzione di Varese e di Milano.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per la chiusura del tratto verso A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Milano dovrà anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, al km 29+900, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS33 del Sempione verso Casorate Sempione/Somma Lombardo/Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, in direzione della A26. Chi supererà la stazione di Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Solbiate Arno, al km 35+700, immettersi sulla viabilità ordinaria: SS341 e SP26 verso Jerago con Orago/Besnate e poi proseguire sulla SP 34, SP17, SS33 del Sempione in direzione Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate, per riprendere il proprio itinerario in direzione della A26 dei Trafori;

per la chiusura del tratto verso A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per chi proviene da Varese dovrà anticipare l’uscita alla stazione di Solbiate Arno, al km 35+700 della A8, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 e SP26 verso Jerago con Orago/Besnate e poi SP34, SP17 e SS33 del Sempione in direzione Vergiate, con ingresso sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate. Chi supererà la stazione di Solbiate Arno, dovrà proseguire obbligatoriamente sula A8 verso Milano, dove potrà uscire a Gallarate, al km 29+900, immettersi sulla SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione/Somma Lombardo/Vergiate ed entrare sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura del tratto verso la A8 Milano-Varese, verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS33 del Sempione in direzione Gallarate ed entrare in A8 a Gallarate;

per la chiusura del tratto verso la A8 Milano-Varese, verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, dovrà proseguire sulla viabilità ordinaria: SP49, SP26, SS341 in direzione Besnate/Jerago con Orago/Albizzate ed in A8 a Solbiate Arno;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8 (Milano): Gallarate;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A8 (Varese): Solbiate Arno;

per la chiusura dell’entrata di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate.