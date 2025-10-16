D08 DIRAMAZIONE GALLARATE-GATTICO: CHIUSI PER UNA NOTTE I TRATTI ALLACCIAMENTO A8-SESTO CALENDE VERGIATE E BESNATE-ALLACCIAMENTO A8

Roma, 16 ottobre 2025 – Sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di domenica 19 alle 5:00 di lunedì 20 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso l’allacciamento con la A8 Milano-Varese e Sesto Calende Vergiate, verso la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce.

Di conseguenza, per chi percorre la A8 Milano-Varese, sarà chiuso il ramo di immissione sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08), verso la A26.

In considerazione della chiusura, di seguito indicata, del tratto Besnate-allacciamento A8 verso la A8, la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8.

L’area di servizio “Verbano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, per chi proviene da Varese, proseguire sulla A8 verso Milano, uscire a Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) alla stazione di Sesto Calende Vergiate; per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita alla stazione di Gallarate, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate Sempione-Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) alla stazione di Sesto Calende Vergiate.

Chi supererà Gallarate, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire allo svincolo di Cavaria, percorrere la viabilità ordinaria: SP341 verso Gallarate, SS33 del Sempione in direzione Casorate-Sempione- Somma Lombardo-Vergiate ed entrare sulla Diramazione Gallarate-Gattico (D08) alla stazione di Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura di Besnate verso la A26: Sesto Calende Vergiate;

per la chiusura di Besnate, verso la A8/Milano: Gallarate;

per la chiusura di Besnate, verso la A8/Varese: Solbiate Arno o Gallarate;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Besnate e l’allacciamento con la A8 Milano-Varese, in direzione di quest’ultima. Di conseguenza, per chi percorre la Diramazione Gallarate-Gattico (D08), sarà chiuso il ramo di immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano e Varese.

In considerazione della chiusura, sopra indicata, del tratto allacciamento A8-Sesto Calende Vergiate verso la A26, la stazione di Besnate sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, A26 e A8.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, per chi è diretto verso Varese, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26 verso Jerago, SS341 in direzione Solbiate Arno-Albizzate ed entrare sulla A8 allo svincolo di Solbiate Arno Albizzate; per chi è diretto verso Milano, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Besnate, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP26, SS33 del Sempione, SS341 verso Gallarate ed entrare sulla A8 a Gallarate;

per la chiusura di Besnate, verso la A8/Milano: Gallarate;

per la chiusura di Besnate, verso la A8/Varese: Solbiate Arno o Gallarate;

per la chiusura di Besnate, verso la A26: Sesto Calende Vergiate.